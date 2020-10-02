Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вакцина - особого действия и ограниченной партии. Орловские медики сделали прививки от коронавируса.



- Директора спортшколы подозревают в коррупционных преступлениях.



- «Школа мастеров» - с лучшими традициями, накопленными за восемь десятилетий. Сегодня профтехобразование отмечает день рождения.



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Вести-Орёл

15:46, 2 октября 2020 года



