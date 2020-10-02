Главная » Новости Орловцы – в призах «Тропы боевого братства – 2020» Хозяйкой соревнования стала Владимирская область.





От нашего региона во Всероссийском этапе состязания участвовали мужская, женская и смешанная команды. Последняя, именуемая «Звездой», стала второй. Третье место заняла мужская и женские команды – «Разведчик» и «Славяночка» соответственно.



Всего между собой состязались 235 человек из 45 команд, собранных в 14 регионах страны. Возраст всех участников составлял от 18 лет и старше – сообщает пресс – служба областного правительства.





Артём Ежаков

12:42, 2 октября 2020 года



