Главная » Новости Штраф и предупреждение ничему не научили предприимчивую орловчанку Теперь она ответит по уголовной статье за торговлю спиртным из-под полы.





За первый эпизод продажи спиртного в ноябре прошлого года женщину оштрафовали и предупредили, что следующее подобное нарушение приведет к уголовной ответственности. Однако это не отбило привычки торговать алкоголем – в сентябре вскрылся новый факт продажи горячительных напитков в жилом доме орловчанки в селе Столбище Дмитровского района.



Теперь она ответит по УК РФ. Женщине инкриминируется статья 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции» – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков

15:10, 2 октября 2020 года



