Главная » Новости Орловское «ТТП» надеется получить субсидию Также на выплаты претендуют «Спецавтобаза» и «Дорожная служба».





Возможность финансовой подпитки для работодателей обсуждалась 30 сентября на видеоконференции под председательством замгубернатора Вадима Тарасова.



Размер субсидий, направленных на минимизацию социально-экономического ущерба от пандемии коронавируса, составит чуть более 21 миллиона рублей. Деньги пойдут на покрытие части трат на зарплату.



Мешает определенное условие: у претендентов на выплаты не должно быть долгов по налогам и сборам, а также по другим платежам. Впрочем, принимая во внимание текущую ситуацию, областная администрация пообещала рассмотреть возможность снять это требование – сообщает пресс-служба орловского МУП «ТТП».





Артём Ежаков

15:30, 2 октября 2020 года



