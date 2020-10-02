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Орловское «ТТП» надеется получить субсидию

Также на выплаты претендуют «Спецавтобаза» и «Дорожная служба».


Возможность финансовой подпитки для работодателей обсуждалась 30 сентября на видеоконференции под председательством замгубернатора Вадима Тарасова.

Размер субсидий, направленных на минимизацию социально-экономического ущерба от пандемии коронавируса, составит чуть более 21 миллиона рублей. Деньги пойдут на покрытие части трат на зарплату.

Мешает определенное условие: у претендентов на выплаты не должно быть долгов по налогам и сборам, а также по другим платежам. Впрочем, принимая во внимание текущую ситуацию, областная администрация пообещала рассмотреть возможность снять это требование – сообщает пресс-служба орловского МУП «ТТП».


Артём Ежаков
15:30, 2 октября 2020 года
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