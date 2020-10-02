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Телеканал «Россия» представляет первый тизер нового остросюжетного сериала «Бомба»Масштабный многосерийный фильм от продюсерского центра Валерия Тодоровского рассказывает о судьбе молодых физиков, создавших первую атомную бомбу в СССР.
На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев. Режиссером «Бомбы» стал Игорь Копылов («Ржев», «Ленинград 46»). В ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев и другие.
По сюжету фильма гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, а утвердил кандидатуру физика сам Курчатов. В Москве Рубин узнает: пока он был в лагере, его невеста Анна успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, им придется работать вместе.
Премьера многосерийного фильма «Бомба» состоится в эфире телеканала «Россия» в новом сезоне. Сериал снят при поддержке Госкорпорации «Росатом».
Производство: студия «Мармот-фильм»
Генеральный продюсер: Валерий Тодоровский
Авторы сценария: Максим Белозор, Дмитрий Константинов при участии Игоря Копылова
Режиссер-постановщик: Игорь Копылов
Оператор-постановщик: Сергей Мачильский
Художник-постановщик: Юрий Фоменко
Художник по костюмам: Екатерина Гмыря
Художник по гриму: Ирина Ульянова
Орловское Информбюро
15:50, 2 октября 2020 года