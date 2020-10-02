Телеканал «Россия» представляет первый тизер нового остросюжетного сериала «Бомба»

Масштабный многосерийный фильм от продюсерского центра Валерия Тодоровского рассказывает о судьбе молодых физиков, создавших первую атомную бомбу в СССР.

На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев. Режиссером «Бомбы» стал Игорь Копылов («Ржев», «Ленинград 46»). В ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев и другие.

По сюжету фильма гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, а утвердил кандидатуру физика сам Курчатов. В Москве Рубин узнает: пока он был в лагере, его невеста Анна успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, им придется работать вместе.

Премьера многосерийного фильма «Бомба» состоится в эфире телеканала «Россия» в новом сезоне. Сериал снят при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Производство: студия «Мармот-фильм»

Генеральный продюсер: Валерий Тодоровский

Авторы сценария: Максим Белозор, Дмитрий Константинов при участии Игоря Копылова

Режиссер-постановщик: Игорь Копылов

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Юрий Фоменко

Художник по костюмам: Екатерина Гмыря

Художник по гриму: Ирина Ульянова