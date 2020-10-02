пятница 2.10.2020 16:20:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС








COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Телеканал «Россия» представляет первый тизер нового остросюжетного сериала «Бомба»

Масштабный многосерийный фильм от продюсерского центра Валерия Тодоровского рассказывает о судьбе молодых физиков, создавших первую атомную бомбу в СССР.


На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев. Режиссером «Бомбы» стал Игорь Копылов («Ржев», «Ленинград 46»). В ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов, Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев и другие.
 
По сюжету фильма гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, а утвердил кандидатуру физика сам Курчатов. В Москве Рубин узнает: пока он был в лагере, его невеста Анна успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, им придется работать вместе.
 
Премьера многосерийного фильма «Бомба» состоится в эфире телеканала «Россия» в новом сезоне. Сериал снят при поддержке Госкорпорации «Росатом». 
Производство: студия «Мармот-фильм»
Генеральный продюсер: Валерий Тодоровский
Авторы сценария: Максим Белозор, Дмитрий Константинов при участии Игоря Копылова
Режиссер-постановщик: Игорь Копылов
Оператор-постановщик: Сергей Мачильский
Художник-постановщик: Юрий Фоменко
Художник по костюмам: Екатерина Гмыря
Художник по гриму: Ирина Ульянова



Орловское Информбюро
15:50, 2 октября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.