Главная » Новости Администрации Орловского района «попало» за игнорирование гражданина Ответственное лицо оштрафовали после вмешательства прокуратуры.





В июне местный житель обратился с запросом в районное управление муниципального имущества и архитектуры, но не дождался ответа на заявку в предписанные законом сроки.



В результате возбужденного прокурором дела, работник Управления был оштрафован по административной статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Сумма взыскания составила 5 тысяч рублей, а орловцу ответили на его заявку – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

15:59, 2 октября 2020 года



