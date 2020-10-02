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16:24, 2 октября 2020 года Сегодня Орел вспоминал воинов-десантников, защищавших наш город в октябре 1941 года У памятного камня возле часовни Александра Невского прошел траурный митинг.





20-я бригада пятого воздушно-десантного корпуса совместно с 146-м отдельным батальоном Конвойных войск НКВД 4 октября вступили в бой с фашистами. Они держали оборону в течение четырех часов. Тогда погибло более 600 солдат. В память об их подвиге была построена церковь-часовня Александра Невского. С тех пор каждый год к монументу Героев-десантников возлагают цветы.





Оксана Гранн



