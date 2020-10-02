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16:27, 2 октября 2020 года

Сегодня по всей стране проходят тактические штабные тренировки по гражданской обороне

Орловщина также приняла в них участие.


Так, в Нарышкино по сценарию на пульт управления поступило сообщение об утечке газа, пожаре и наличие пострадавших в районном доме культуры. Все экстренные службы тут же отреагировали. К месту происшествия прибыли пожарные, полиция и скорая помощь. 15 единиц техники и более 50 человек личного состава отработали приемы тушения пожара, спасение людей и их эвакуацию, а так же действия при отключение электричества и газа.

И сегодня в регионе проверили работу системы оповещения. Сирены звучали на всей территории Орловщины. Их проверяют два раза в год. Задача оперативных дежурных - отчитаться о получении сигнала. Тренировка прошла в преддверии 88-й годовщины со Дня образования гражданской обороны России. Дата отмечается 4 октября.


Анна Вайсергисер
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