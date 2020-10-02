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16:55, 2 октября 2020 года Орловские росгвардейцы сорвали несколько попыток хищения товаров Инциденты произошли вечером в торговых точках Северного, Заводского и Советского районов.





Всего с поличным поймали четырех человек – каждого передали полицейским для установления всех обстоятельств преступлений.



Как выяснилось позже, силовики поймали трех рецидивистов – каждый из них неоднократно судим по административным и уголовным статьям. 19 – летнего юношу, впервые решившемуся на преступление, полицейские решили просветить о последствиях мелких краж и других правонарушений – отмечено на сайте орловской Росгвардии.





Артём Ежаков



