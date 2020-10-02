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17:18, 2 октября 2020 года

В Орле появилась разметка «вафельница»

Желтые пересекающиеся линии теперь обозначают перекресток улицы Комсомольской и Карачевского шоссе в районе автовокзала.


Косая желтая клетка на дороге говорит о том, что на этом участке остановка транспорта запрещена в целях предотвращения заторов. Вскоре перекресток планируется оборудовать прибором фотовидеофиксации, а до этого он будет под пристальным вниманием ДПС. Нововведения в городском отделе ГИБДД объяснили концентрацией ДТП на этом участке: только в этом году здесь произошло пять аварий, в которых пострадали пять человек.
 
Остановка на «вафельнице» будет квалифицироваться по части 4 статьи 12.16 КоАП. Штраф составляет полторы тысячи рублей.



Иван Суверин
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