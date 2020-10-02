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17:30, 2 октября 2020 года

15 лучших педагогов Орла поощрили премиями

Торжественная церемония награждения прошла 2 октября в городской администрации.


Лауреатов поздравили замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская, начальник управления образования Александр Шатохин и замначальника управления культуры Марина Панкина. 
 
Каждый награжденный педагог получил по 30 тысяч рублей. Лучшими стали:
 
Сафонова Ольга Ивановна – учитель технологии школы №13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева;
 
Дражникова Галина Николаевна – учитель начальных классов школы №6; 
 
Попова Алла Евгеньевна – учитель химии школы №50; 
 
Панамарчук Дарья Кирилловна – учитель истории, обществознания и ОРКСЭ гимназии №34; 
 
Горюшкина Ирина Владимировна – учитель информатики и ИКТ лицея №18; 
 
Потапова Евгения Сергеевна – воспитатель детского сада №48; Мироненко 
Наталья Васильевна – воспитатель детского сада №35; 
 
Багрова Елена Александровна – воспитатель Центра развития ребенка-детского сада №39; 
 
Тупикова Наталья Николаевна – воспитатель Детского сада №47; 
 
Зайцева Валентина Сергеевна – педагог Дома детского творчества №3; 
 
Чумакова Светлана Владимировна – преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел; 
 
Минакова Наталья Андрияновна – преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой; 
 
Дробышевская Людмила Валентиновна – преподаватель Орловской детской хоровой школы; 
 
Митрофанова Галина Петровна – преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского; 
 
Юрченко Елена Васильевна – преподаватель Детской музыкальной школы №3 им. С.С. Прокофьева.
 
Кроме денежного поощрения победители получили почетные грамоты – отмечено на сайте городской администрации.



Артём Ежаков
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