15 лучших педагогов Орла поощрили премиями

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17:30, 2 октября 2020 года
15 лучших педагогов Орла поощрили премиямиТоржественная церемония награждения прошла 2 октября в городской администрации.
Лауреатов поздравили замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская, начальник управления образования Александр Шатохин и замначальника управления культуры Марина Панкина.
Каждый награжденный педагог получил по 30 тысяч рублей. Лучшими стали:
Сафонова Ольга Ивановна – учитель технологии школы №13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева;
Дражникова Галина Николаевна – учитель начальных классов школы №6;
Попова Алла Евгеньевна – учитель химии школы №50;
Панамарчук Дарья Кирилловна – учитель истории, обществознания и ОРКСЭ гимназии №34;
Горюшкина Ирина Владимировна – учитель информатики и ИКТ лицея №18;
Потапова Евгения Сергеевна – воспитатель детского сада №48; Мироненко
Наталья Васильевна – воспитатель детского сада №35;
Багрова Елена Александровна – воспитатель Центра развития ребенка-детского сада №39;
Тупикова Наталья Николаевна – воспитатель Детского сада №47;
Зайцева Валентина Сергеевна – педагог Дома детского творчества №3;
Чумакова Светлана Владимировна – преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел;
Минакова Наталья Андрияновна – преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой;
Дробышевская Людмила Валентиновна – преподаватель Орловской детской хоровой школы;
Митрофанова Галина Петровна – преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского;
Юрченко Елена Васильевна – преподаватель Детской музыкальной школы №3 им. С.С. Прокофьева.
Кроме денежного поощрения победители получили почетные грамоты – отмечено на сайте городской администрации.
Артём Ежаков