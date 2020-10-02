Главная » Новости



17:30, 2 октября 2020 года 15 лучших педагогов Орла поощрили премиями Торжественная церемония награждения прошла 2 октября в городской администрации.





Лауреатов поздравили замглавы администрации Орла Екатерина Данилевская, начальник управления образования Александр Шатохин и замначальника управления культуры Марина Панкина. Каждый награжденный педагог получил по 30 тысяч рублей. Лучшими стали: Сафонова Ольга Ивановна – учитель технологии школы №13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева; Дражникова Галина Николаевна – учитель начальных классов школы №6; Попова Алла Евгеньевна – учитель химии школы №50; Панамарчук Дарья Кирилловна – учитель истории, обществознания и ОРКСЭ гимназии №34; Горюшкина Ирина Владимировна – учитель информатики и ИКТ лицея №18; Потапова Евгения Сергеевна – воспитатель детского сада №48; Мироненко Наталья Васильевна – воспитатель детского сада №35; Багрова Елена Александровна – воспитатель Центра развития ребенка-детского сада №39; Тупикова Наталья Николаевна – воспитатель Детского сада №47; Зайцева Валентина Сергеевна – педагог Дома детского творчества №3; Чумакова Светлана Владимировна – преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел; Минакова Наталья Андрияновна – преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой; Дробышевская Людмила Валентиновна – преподаватель Орловской детской хоровой школы; Митрофанова Галина Петровна – преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского; Юрченко Елена Васильевна – преподаватель Детской музыкальной школы №3 им. С.С. Прокофьева. Кроме денежного поощрения победители получили почетные грамоты – отмечено на сайте городской администрации.





Артём Ежаков



