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18:07, 2 октября 2020 года

В Орле открылась большая выставка регионального отделения Союза художников России, посвященная 150-летнему юбилею Бунина

Выставка открывает череду мероприятий, посвященных этому юбилейному событию. Первая ее часть собрала зрителей в Орловском краеведческом музее, вторая - начала работу в здании Союза художников на 2-й Посадской.


На открытии выставки присутствовали писатели, искусствоведы и сами художники, которые таким образом решили отметить юбилейную дату, очень важную как для литературы, так и для живописи. Тематика - Бунин и Орел, Бунин и русская природа, которая неизменно дарит то, что окрыляет и писателей и художников - вдохновение.
 
Анатолий Костяников, заслуженный художник России: «Наши орловские художники участвуют не только на нашем бунинском фестивале-проекте. Пятого числа работы наших 25 человек поедут в Воронеж, на отдельную выставку, тоже посвященную этому юбилею».
 
Центральное место в экспозиции занял портрет Бунина, написанный Анатолием Костяниковым. Замечательны работы мастеров пейзажной живописи - Душечкиной, Сорокиной, Хворостова и других. Бунинский Орёл для каждого из художников - свой, но эта тема не старится, за нее охотно берется и молодежь.
 
Яна Патокина, секретарь молодежной секции Орловского регионального отделения Союза художников России: «Это характерная для нашего города Орла тема, и все молодые художники, даже которые обучаются, так или иначе изучают и свое творчество обращают на наших писателей».
 
На открытии выставки участники театральной студии прочитали отрывки из произведений Бунина, выступили представители управления культуры и регионального Союза писателей, подчеркнув, что литература и живопись - очень близкие друг другу искусства, которые низменно черпают силы друг в друге.
 
Часть выставки, которая развернулась в краеведческом музее, музею же и останется.
 
Дмитрий Моисеев, директор Орловского областного краеведческого музея: «14 орловских художников передают в дар музею свои картины, в рамках этого выставочного проекта, это действительно большое событие для культурной жизни музея и для его фондов».
 
Выставка открыта к посещению. Единственно ограничение в количестве - это должна быть группа не более 10 человек, ну, и маска, конечно, обязательна, но настоящим ценителям искусства это помешать не сможет.


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Эва Стасюлевич
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