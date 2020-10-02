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18:22, 2 октября 2020 года

В Орле ликвидировали последствия условных чрезвычайных ситуаций

Сегодня прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В городе Орле было проведено тактико-специальное учение по ликвидации последствий пожара и разлива аварийно химически опасного вещества.


Учения прошли на объекте, который относится к категории потенциально опасных. В технологическом процессе предприятия используется аммиак, который относится к аварийно химически опасным веществам.
 
Согласно замыслу учения, при проведении сварочных работ в машинном отделении предприятия возник пожар, повлекший за собой обрушение части фасада здания, повреждение аммиакопровода, разгерметизацию холодильной установки и разлив нескольких тонн сжиженного аммиака. Создалась угроза жизни и здоровью людей, проводивших ремонтные работы в машинном отделении, а также угроза поражения территории предприятия, близлежащей местности и жилого квартала аварийно химически опасным веществом.
 
В ходе учения были отработаны не только действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и организовано взаимодействие между различными экстренными службами и ведомствами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



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