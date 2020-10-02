Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- «Вафельница» на дороге - как по ней ехать? В Орле появилась первая желтая разметка перекрестка.





- Орловским врачам сделали первые прививки от коронавируса. Мы узнали, как чувствуют себя те, кто на передовой борьбы с опасной болезнью.





- Стояли насмерть в 41-м. Сегодня к часовне в 909-м квартале несли цветы. В Орле почтили память воинов-десантников.





- О жизни и любви, взлете и падении. Почему фильм «Стрельцов» стоит увидеть на большом экране?