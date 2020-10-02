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21:20, 2 октября 2020 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- «Вафельница» на дороге - как по ней ехать? В Орле появилась первая желтая разметка перекрестка.
- Орловским врачам сделали первые прививки от коронавируса. Мы узнали, как чувствуют себя те, кто на передовой борьбы с опасной болезнью.
- Стояли насмерть в 41-м. Сегодня к часовне в 909-м квартале несли цветы. В Орле почтили память воинов-десантников.
- О жизни и любви, взлете и падении. Почему фильм «Стрельцов» стоит увидеть на большом экране?
Вести-Орёл