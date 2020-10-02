На демонтаж несанкционированных гаражей в Орле владельцам отвели чуть больше недели

Речь идет о собственниках самовольно установленных сооружений по улице Широко-Холодной.

Кадастровый номер проблемного земельного участка – 57:25:0020428:317. Территориальное управление по Заводскому району города Орла предлагает владельцам гаражей на этой территории самостоятельно демонтировать их до 11 октября.

По истечении указанного срока сносом конструкций под присмотром полиции займется «Спецавтобаза». Имущество будет описано и передано на хранение до востребования подрядчику на 30 дней.