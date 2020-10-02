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09:40, 2 октября 2020 года

На демонтаж несанкционированных гаражей в Орле владельцам отвели чуть больше недели

Речь идет о собственниках самовольно установленных сооружений по улице Широко-Холодной.


Кадастровый номер проблемного земельного участка – 57:25:0020428:317. Территориальное управление по Заводскому району города Орла предлагает владельцам гаражей на этой территории самостоятельно демонтировать их до 11 октября.
 
По истечении указанного срока сносом конструкций под присмотром полиции займется «Спецавтобаза». Имущество будет описано и передано на хранение до востребования подрядчику на 30 дней.
 
Как сообщает сайт городской администрации, данные действия санкционированы постановлением администрации города Орла №493 от 19.02.2015 г. «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла».

Схема расположения гаражей на ул. Широко-Холодной



Артём Ежаков
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