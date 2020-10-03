Образование, здравоохранение и спорт – приоритеты развития Троснянского района

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10:49, 3 октября 2020 года
Образование, здравоохранение и спорт – приоритеты развития Троснянского районаЗа три года сюда вложены крупные суммы.
В рамках федерального проекта «Точка роста» в районе обновились две школы: Никольская и Жерновецкая, их оборудование обошлось в полтора миллиона рублей. На первом объекте также ведется ремонт актового зала и пищеблока на 2 миллиона – жители сами задали эту задачу в рамках «Народного бюджета». Помимо этого реставрация проводится в Муравльской и Воронецкой школах – бюджет в 4,6 миллионов рублей поделен на них поровну, в 3 миллиона обойдется починка здания Троснянской общеобразовательной школы.
Для здоровья жителей района строится два фельдшерско-акушерских пункта на 4,8 миллионов.
Спортивная жизнь региона тоже налаживается – в селе Тросна починили универсальную спортплощадку. Цена работ – 5,8 миллионов рублей – сообщает
сайт регионального правительства.
Артём Ежаков