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14:54, 3 октября 2020 года

Орловским школьникам расскажут об изменениях будущего ЕГЭ

Для этого с 5 октября будут организованы онлайн-консультации.


Вебинары «На все 100!» подготовят Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
 
В рамках консультирования учителей, школьников и их родителей, руководители и члены комиссий по разработке КИМов расскажут, что планируется изменить на финальном испытании в 2021 году.
 
Следить за трансляциями можно в официальной группе Рособнадзора в «Вконтакте» и канале на YouTube. Они будут начинаться в 11:00 по графику – сообщает пресс-служба ОРЦОКО.

Расписание консультаций:
  • 5 октября – подготовка к ЕГЭ по химии
  • 6 октября – подготовка к ЕГЭ по истории
  • 8 октября – подготовка к ЕГЭ по биологии
  • 9 октября – подготовка к ЕГЭ по русскому языку
  • 12 октября – подготовка к ЕГЭ по физике
  • 13 октября – подготовка к ЕГЭ по обществознанию
  • 15 октября – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам
  • 16 октября – подготовка к ЕГЭ по математике
  • 20 октября – подготовка к ЕГЭ по литературе
  • 22 октября – организация ЕГЭ-2021
  • 23 октября – подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ
  • 26 октября – подготовка к ЕГЭ по географии
  • 27 октября – подготовка к итоговому сочинению



Артём Ежаков
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