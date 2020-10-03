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14:54, 3 октября 2020 года Орловским школьникам расскажут об изменениях будущего ЕГЭ Для этого с 5 октября будут организованы онлайн-консультации.





Вебинары «На все 100!» подготовят Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». В рамках консультирования учителей, школьников и их родителей, руководители и члены комиссий по разработке КИМов расскажут, что планируется изменить на финальном испытании в 2021 году. 11:00 по графику – Следить за трансляциями можно в официальной группе Рособнадзора в «Вконтакте» и канале на YouTube . Они будут начинаться впо графику – сообщает пресс-служба ОРЦОКО.

Расписание консультаций: 5 октября – подготовка к ЕГЭ по химии

6 октября – подготовка к ЕГЭ по истории

8 октября – подготовка к ЕГЭ по биологии

9 октября – подготовка к ЕГЭ по русскому языку

12 октября – подготовка к ЕГЭ по физике

13 октября – подготовка к ЕГЭ по обществознанию

15 октября – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам

16 октября – подготовка к ЕГЭ по математике

20 октября – подготовка к ЕГЭ по литературе

22 октября – организация ЕГЭ-2021

23 октября – подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ

26 октября – подготовка к ЕГЭ по географии

27 октября – подготовка к итоговому сочинению





Артём Ежаков



