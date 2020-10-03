Орловским школьникам расскажут об изменениях будущего ЕГЭ

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14:54, 3 октября 2020 года
Орловским школьникам расскажут об изменениях будущего ЕГЭДля этого с 5 октября будут организованы онлайн-консультации.
Вебинары «На все 100!» подготовят Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».
В рамках консультирования учителей, школьников и их родителей, руководители и члены комиссий по разработке КИМов расскажут, что планируется изменить на финальном испытании в 2021 году.
Следить за трансляциями можно в официальной группе
Рособнадзора в «Вконтакте» и канале на YouTube
. Они будут начинаться в 11:00
по графику – сообщает
пресс-служба ОРЦОКО.
Расписание консультаций:
- 5 октября – подготовка к ЕГЭ по химии
- 6 октября – подготовка к ЕГЭ по истории
- 8 октября – подготовка к ЕГЭ по биологии
- 9 октября – подготовка к ЕГЭ по русскому языку
- 12 октября – подготовка к ЕГЭ по физике
- 13 октября – подготовка к ЕГЭ по обществознанию
- 15 октября – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам
- 16 октября – подготовка к ЕГЭ по математике
- 20 октября – подготовка к ЕГЭ по литературе
- 22 октября – организация ЕГЭ-2021
- 23 октября – подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ
- 26 октября – подготовка к ЕГЭ по географии
- 27 октября – подготовка к итоговому сочинению
Артём Ежаков