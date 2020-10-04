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07:00, 4 октября 2020 года

Сегодня – день гражданской обороны России

Силам ГО исполняется 88 лет.


Датой рождения сил ГО считается 4 октября 1932 года. В этот день была основана Местная противовоздушная оборона, преобразованная в гражданскую оборону СССР в 1961 году. Позднее войска ГО вошли в состав ГКЧС России – это произошло в ноябре 1991 года.
 
За все время службы спасатели всегда находились на передовой техногенных и природных катастроф, а также в военное время, защищая население от гибели.

И даже в свой День рождения отдыхать им не придется – 2 октября начался месячник гражданской обороны.



Артём Ежаков
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