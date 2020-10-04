Ввод жилья в Орловской области увеличился на треть

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13:16, 4 октября 2020 года
Ввод жилья в Орловской области увеличился на третьЗа 9 месяцев этого года было сдано в эксплуатацию 224 тысячи квадратных метров жилплощади.
Как сообщает сайт регионального правительства, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом прирост составил 33%.
Больше всего увеличился ввод в эксплуатацию многоквартирных домов – он возрос практически на треть и составил 85 тысяч кв.м.
Строительство частного жилья стало больше примерно на четверть – общий показатель здесь равен 139 тысячам кв.м.
Артём Ежаков