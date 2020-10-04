Ввод жилья в Орловской области увеличился на треть

За 9 месяцев этого года было сдано в эксплуатацию 224 тысячи квадратных метров жилплощади.

Как сообщает сайт регионального правительства, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом прирост составил 33%.



Больше всего увеличился ввод в эксплуатацию многоквартирных домов – он возрос практически на треть и составил 85 тысяч кв.м.

Строительство частного жилья стало больше примерно на четверть – общий показатель здесь равен 139 тысячам кв.м.