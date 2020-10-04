В Орловской области закроют на ремонт один из железнодорожных переездов

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18:19, 4 октября 2020 года
В Орловской области закроют на ремонт один из железнодорожных переездовПереезд на станции Еропкино (413 км) будут ремонтировать 5 октября. Проезд автомобилей будет ограничен.
Работы планируют завершить в тот же день в 17 часов.
Водителям, чей путь лежит по этому маршруту, рекомендуется воспользоваться альтернативным вариантом объезда через железнодорожные переезды 398 км перегона Орел - Становой Колодезь и 422 км перегона Еропкино - Змиевка.
Мария Семак