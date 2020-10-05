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06:24, 5 октября 2020 года 29-30 октября в Орле пройдут «Денисьевские чтения» Литературная столица примет гостей со всей России в 17-й раз. Но - в условиях новой реальности, то есть в режиме он-лайн. Конференция посвящена 150-летию со дня рождения Ивана Бунина и заявки на участие уже принимаются.





Организаторы одного из главных событий в жизни литературной общественности - библиотека им. Бунина и Институт культуры. В этом году студентам и преподавателям вузов, краеведам, сотрудникам архивов, музеев и библиотек предлагается обсудить творчество Бунина, научную деятельность Денисьева, развитие региональных библиотек.



Заявки от желающих выступить на конференции принимают до 10 октября.



Подробная информация - на сайте библиотеки им. Бунина.





Мария Семак



