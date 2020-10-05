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07:35, 5 октября 2020 года Сегодня – День учителя Профессиональный праздник педагогов и преподавателей празднуется в нашей стране 5 октября.





Качество работы орловских учителей подтверждается стабильно высокими результатами их подопечных. Так, в 2020 году выпускники нашего региона 110 раз набирали максимальный балл на ЕГЭ, а 15-ти ребятам покорилась эта планка сразу по двум предметам. Каждый третий ученик получил на финальном экзамене за три предмета от 220 баллов и выше, более 400 мальчишек и девчонок перешагнули порог от 250 баллов, а 160 человек показали практически идеальный результат – от 270 баллов.





Орловское Информбюро



