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08:30, 5 октября 2020 года Сегодня Андрей Клычков расскажет об итогах и перспективах экономического развития Орловщины В онлайн-режиме губернатор встретится с журналистами. Увидеть встречу орловцы смогут в соцсетях в официальных аккаунтах Андрея Клычкова.





Андрей Клычков ответит на вопросы журналистов, расскажет о первоочередных преобразованиях, которые произойдут в различных сферах жизни Орловщины - здравоохранение, образование, инфраструктура. Возможность пообщаться с главой региона будет не только у представителей СМИ, но и у жителей - свои комментарии они смогут оставлять во время трансляции пресс-конференции, в режиме реального времени. Можно отправить вопрос и заранее.



Онлайн-встреча начнется в 15 часов.



ТВ-версию трансляции можно будет увидеть на телеканале «Россия 24» 6 октября в 21:00.





Мария Семак



