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09:05, 5 октября 2020 года Сегодня на Орловщине стартует отопительный сезон Первыми тепло получат объекты социальной значимости - больницы и образовательные учреждения.





По информации региональных властей, объекты соцсферы готовы к началу отопительного сезона на 100 %. Среди них — 359 школ, 261 детсад и 512 медучреждения. В первую очередь отопление запустят для дошколят и на объектах здравоохранения с постоянным пребыванием пациентов.



Затем, в течение недели, станет комфортнее в жилых домах Орла.





Мария Семак



