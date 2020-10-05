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09:49, 5 октября 2020 года Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска С начала года орловские оперативники раскрыли более тысячи преступлений.





Раскрыто 300 тяжких и особо тяжких преступлений. Разыскано 1365 человек, находящихся в розыске и 25 граждан без вести пропавших. И свой праздник сотрудники уголовного розыска проведут на посту.





Мария Семак



