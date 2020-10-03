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14:20, 3 октября 2020 года

В Орловской области выявлено 70 новых случаев коронавируса

58 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала наблюдений в регионе зарегистрировано 8777 заболевших.


Общее число больных по данным оперативного штаба на 3 октября в Орловской области составляет 1481 человек, выздоровели 7164 человека. 132 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4382 жителей Орла, 
  • 993 зараженных – в Орловском районе, 
  • 655 – в городе Мценске и Мценском районе, 
  • 430 – в Ливнах, 
  • 311 – в Урицком районе, 
  • 250 – в Болховском районе, 
  • 185 − в Ливенском районе, 
  • 146 – в Дмитровском районе, 
  • 140 – в Новодеревеньковском районе, 
  • 113 – в Хотынецком районе, 
  • 110 – в Кромском районе, 
  • 108 – в Свердловском районе, 
  • 102 – в Покровском районе,  
  • 93 – в Малоархангельском районе, 
  • 91 − в Верховском районе, 
  • 87 – в Залегощенском районе, 
  • 82 – в Новосильском районе,  
  • по 74 – в  Должанском и Глазуновском районах, 
  • 71 – в Шаблыкинском районе,  
  • 69 – Колпнянском районе, 
  • 66 – в Знаменском районе, 
  • 49 – в Троснянском районе, 
  • 41 – в Сосковском районе, 
  • 33 − в Краснозоренском районе, 
  • 22 – в Корсаковском районе.



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