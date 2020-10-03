В Орловской области выявлено 70 новых случаев коронавируса

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14:20, 3 октября 2020 года
В Орловской области выявлено 70 новых случаев коронавируса58 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала наблюдений в регионе зарегистрировано 8777 заболевших.
Общее число больных по данным оперативного штаба на 3 октября в Орловской области составляет 1481 человек, выздоровели 7164 человека. 132 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4382 жителей Орла,
- 993 зараженных – в Орловском районе,
- 655 – в городе Мценске и Мценском районе,
- 430 – в Ливнах,
- 311 – в Урицком районе,
- 250 – в Болховском районе,
- 185 − в Ливенском районе,
- 146 – в Дмитровском районе,
- 140 – в Новодеревеньковском районе,
- 113 – в Хотынецком районе,
- 110 – в Кромском районе,
- 108 – в Свердловском районе,
- 102 – в Покровском районе,
- 93 – в Малоархангельском районе,
- 91 − в Верховском районе,
- 87 – в Залегощенском районе,
- 82 – в Новосильском районе,
- по 74 – в Должанском и Глазуновском районах,
- 71 – в Шаблыкинском районе,
- 69 – Колпнянском районе,
- 66 – в Знаменском районе,
- 49 – в Троснянском районе,
- 41 – в Сосковском районе,
- 33 − в Краснозоренском районе,
- 22 – в Корсаковском районе.
Орловское Информбюро