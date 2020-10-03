В Орловской области выявлено 70 новых случаев коронавируса

58 человек выздоровели, один скончался. Всего с начала наблюдений в регионе зарегистрировано 8777 заболевших.

Общее число больных по данным оперативного штаба на 3 октября в Орловской области составляет 1481 человек, выздоровели 7164 человека. 132 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4382 жителей Орла,