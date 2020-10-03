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14:50, 3 октября 2020 года

На Орловщине появились два новых памятника природы

Особо охраняемыми природными территориями регионального значения в Орловской области объявлены «Дикое поле» в Краснозоренском районе и «Участок степной растительности» в Залегощенском.


На территории памятников природы запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности объектов.
 
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «Дикое поле» расположено в  Краснозоренском районе Орловской области, в 1,2 км на юг от д. Рахманово и занимает площадь 3 гектара. Памятник природы представляет собой сохранившийся участок степной растительности, по всей площади которого разбросаны обломки гранита и песчаника, принесенные сюда ледником. Величина отдельных камней более 1 м.


«Участок степной растительности» находится в Залегощенском районе в 1,5 км от д. Ивань на запад, его площадь - 8,8 га. Памятник природы представлен участком степной растительности на крутом известковом склоне балки у д. Паниковец. На участке произрастают редкие виды растений: серпуха венценосная, спирея Литвинова, шлемник копьевидный, истод сибирский, воробейник лекарственный, ястребинка румянковая.
 
В соответствии с постановлением правительства Орловской области, Департаменту надзорной и контрольной деятельности региона поручено оформить охранные обязательства и паспорта особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах особо охраняемых природных территорий регионального значения – памятников природы «Дикое поле» и «Участок степной растительности».



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