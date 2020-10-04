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17:48, 4 октября 2020 года

71 новый случай коронавируса выявлен в Орловской области за сутки

По данным на 4 октября в регионе выздоровело 5 человек, летальных исходов не зарегистрировано.


Число больных в Орловской области на сегодня составляет 1547 человек. 
 
Всего выявлено 8848 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7169 человек. 132 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
  • В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4426 жителей Орла, 
  • 999 зараженных – в Орловском районе, 
  • 659 – в городе Мценске и Мценском районе, 
  • 434 – в Ливнах, 
  • 312 – в Урицком районе, 
  • 250 – в Болховском районе, 
  • 185 − в Ливенском районе, 
  • 146 – в Дмитровском районе, 
  • 141 – в Новодеревеньковском районе, 
  • 113 – в Хотынецком районе, 
  • 111 – в Кромском районе, 
  • 108 – в Свердловском районе, 
  • 102 – в Покровском районе,  
  • 93 – в Малоархангельском районе, 
  • 92 − в Верховском районе, 
  • 88 – в Залегощенском районе, 
  • 82 – в Новосильском районе,   
  • по 75 − Глазуновском  и Колпнянском районах, 
  • 74 – в  Должанском районе, 
  • 71 – в Шаблыкинском районе,  
  • 67 – в Знаменском районе, 
  • 49 – в Троснянском районе, 
  • 41 – в Сосковском районе, 
  • 33 − в Краснозоренском районе, 
  • 22 – в Корсаковском районе.
На медицинском карантине находятся 716 пациентов, из них с подозрением - 373. К аппаратам ИВЛ подключены 3 человека.
 
Четвертого октября число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 34,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли.

В Орловской области на карантин по коронавирусу закрыты отдельные группы и классы в 4 детсадах и 15 школах.

В воскресенье замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что около 3% российских школ находятся на карантине.


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