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17:48, 4 октября 2020 года 71 новый случай коронавируса выявлен в Орловской области за сутки По данным на 4 октября в регионе выздоровело 5 человек, летальных исходов не зарегистрировано.





Число больных в Орловской области на сегодня составляет 1547 человек.

Всего выявлено 8848 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7169 человек. 132 пациента с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4426 жителей Орла,

999 зараженных – в Орловском районе,

659 – в городе Мценске и Мценском районе,

434 – в Ливнах,

312 – в Урицком районе,

250 – в Болховском районе,

185 − в Ливенском районе,

146 – в Дмитровском районе,

141 – в Новодеревеньковском районе,

113 – в Хотынецком районе,

111 – в Кромском районе,

108 – в Свердловском районе,

102 – в Покровском районе,

93 – в Малоархангельском районе,

92 − в Верховском районе,

88 – в Залегощенском районе,

82 – в Новосильском районе,

по 75 − Глазуновском и Колпнянском районах,

74 – в Должанском районе,

71 – в Шаблыкинском районе,

67 – в Знаменском районе,

49 – в Троснянском районе,

41 – в Сосковском районе,

33 − в Краснозоренском районе,

22 – в Корсаковском районе. На медицинском карантине находятся 716 пациентов, из них с подозрением - 373. К аппаратам ИВЛ подключены 3 человека.

Четвертого октября число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 34,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли.

В Орловской области на карантин по коронавирусу закрыты отдельные группы и классы в 4 детсадах и 15 школах.



В воскресенье замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что около 3% российских школ находятся на карантине.



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Орловское Информбюро



