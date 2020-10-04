71 новый случай коронавируса выявлен в Орловской области за сутки

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17:48, 4 октября 2020 года
71 новый случай коронавируса выявлен в Орловской области за суткиПо данным на 4 октября в регионе выздоровело 5 человек, летальных исходов не зарегистрировано.
Число больных в Орловской области на сегодня составляет 1547 человек.
Всего выявлено 8848 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7169 человек. 132 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
- В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4426 жителей Орла,
- 999 зараженных – в Орловском районе,
- 659 – в городе Мценске и Мценском районе,
- 434 – в Ливнах,
- 312 – в Урицком районе,
- 250 – в Болховском районе,
- 185 − в Ливенском районе,
- 146 – в Дмитровском районе,
- 141 – в Новодеревеньковском районе,
- 113 – в Хотынецком районе,
- 111 – в Кромском районе,
- 108 – в Свердловском районе,
- 102 – в Покровском районе,
- 93 – в Малоархангельском районе,
- 92 − в Верховском районе,
- 88 – в Залегощенском районе,
- 82 – в Новосильском районе,
- по 75 − Глазуновском и Колпнянском районах,
- 74 – в Должанском районе,
- 71 – в Шаблыкинском районе,
- 67 – в Знаменском районе,
- 49 – в Троснянском районе,
- 41 – в Сосковском районе,
- 33 − в Краснозоренском районе,
- 22 – в Корсаковском районе.
На медицинском карантине находятся 716 пациентов, из них с подозрением - 373. К аппаратам ИВЛ подключены 3 человека.
Четвертого октября число заразившихся коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 34,7 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли.
В Орловской области на карантин по коронавирусу закрыты отдельные группы и классы в 4 детсадах и 15 школах.
В воскресенье замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что около 3% российских школ находятся на карантине.
Орловское Информбюро