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18:27, 4 октября 2020 года

Андрей Клычков поблагодарил орловских зоозащитников

4 октября в России отмечают Всемирный день защиты животных.


«От души говорю спасибо за благотворительную помощь, за внимание и отзывчивость волонтерам, общественным организациям, всем, кто по велению сердца выполняет эту большую, нужную не только братьям нашим меньшим, но и всему обществу, важную для нравственного воспитания подрастающего поколения работу», - говорится в поздравлении губернатора Орловской области.
 
И сегодня Андрей Клычков объявил благодарности участникам благотворительной помощи бездомным и больным животным в Орле.
 
Благодарностями губернатора люди награжденны разных профессий и статусов, которых объединило одно – милосердие, отзывчивость и человечность. В их числе руководитель приюта  для животных – инвалидов Марина Козырева, почётный президент AK GROUP Артур Джалалов, генеральный директор ООО  «Знаменский СГЦ» Елена Климова, индивидуальный предприниматель Сергей Бутов, председатель совета директоров  ОАО «Орёлтекмаш» Георгий Золотарев, генеральный директор ЗАО «Департамент Недвижимости» Алеся Гостенкова, генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал» Василий Иванов, главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Дмитрий Сучков
 
Награжденные сегодня люди никогда не афишировали свое участие в благих делах, никогда не рассуждали о милосердии на публику. Об их доброте, человеческом тепле и большом сердце удалось узнать по их делам и от людей таких же неравнодушных и знающих истории реабилитации и поиска новых хозяев бывшим брошенным животным. От тех, кто сам в меру сил помогает в благотворительности, сообщается на портале Орловской области.


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