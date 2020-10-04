Орловцев приглашают присоединиться к проекту «Карта жителя Орловской области»

Карту жителя можно использовать для зачисления социальных выплат льготным категориям граждан, а также в качестве проездного документа для пассажиров, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте. В дальнейшем «Карта жителя Орловской области» станет удобным сервисом для всех жителей региона, сообщается на портале Орловской области.

Положение о реализации проекта «Карта жителя Орловской области» подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



К проекту «Карта жителя Орловской области» подключаются платежные карты «Мир».



Для подключения платежной карты «Мир» к проекту «Карта жителя Орловской области» граждане могут обратиться в один из пунктов осуществляющих подключение платежных карт «Мир» к проекту. Получить «Карту жителя Орловской области» можно в любом банке, став участником проекта.