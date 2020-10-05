Андрей Клычков поздравил орловских педагогов с профессиональным праздником

Обращение к учителям от губернатора Орловской области опубликовано на сайте областного правительства.

Дорогие учителя!

Уважаемые работники и ветераны системы образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша благородная миссия, преданность делу, служение интересам общества и государства – во все времена вызывали искреннее уважение людей. И в современную эпоху, когда сами знания обретают высшую ценность и значение, труд учителя, формирование современной системы образования и воспитания подрастающего поколения – выходят на первый план, наряду с решением других важнейших задач, обеспечивающих достижение стратегических целей общенационального развития.

Правительством Орловской области ведется системная работа по усилению поддержки сферы образования. Многое уже сделано в рамках национального проекта «Образование», реализация которого продолжается на территории области. Благодаря слаженной работе орловского учительства, важнейший показатель работы системы образования – Единый государственный экзамен – показывает в регионе новые достижения и проходит на высоком организационном уровне. Идет коренная модернизация материально-технической базы школ, вводятся в строй новые учреждения дошкольного образования, огромный импульс получила система дополнительного образования, работа по поддержке талантливых детей и молодежи, созданию безбарьерной среды для детей

с ограниченными возможностями здоровья.

В центре этой большой многогранной работы был и остается учитель – его компетенции, опыт, исключительные душевные качества и конечно – любовь

к детям, искренний патриотизм, верность идеалам гуманизма, замечательным традициям отечественной педагогики.

Всестороння поддержка учительства, инициатив педагогического сообщества Орловщины, обеспечение неуклонного роста его профессионального мастерства – и в дальнейшем будут в центре внимания региональной власти.

Уважаемые друзья!



Еще раз от всей души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на ниве просвещения!



Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков.