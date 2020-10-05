За сутки в Орловской области коронавирусом заразились 85 человек

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11:00, 5 октября 2020 года
За сутки в Орловской области коронавирусом заразились 85 человекКоличество погибших не изменилось – за весь период пандемии скончались 132 орловца.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 октября, общая цифра зараженных новой коронавирусной инфекцией приближается к 9000 человек, на данный момент их 8933. Активно болеют 1622 орловца.
За сутки COVID–19 побороли 10 жителей региона, общая отметка по этому показателю на данный момент составляет 7179.
Артём Ежаков