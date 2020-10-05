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11:05, 5 октября 2020 года

Леонид Музалевский поздравил орловских учителей

Благодарность председателя облсовета опубликована на сайте регионального заксобрания.


«Уважаемые учителя и преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
 
От имени депутатского корпуса и себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!
 
Профессия учителя всегда была одной из ответственных и трудных, ведь именно педагоги стоят у истоков становления личности, учат наших детей самостоятельно мыслить, принимать решения и двигаться по выбранному пути.
 
Убеждён, что в педагогике не бывает случайных людей — каждый из вас работает по призванию, становится наставником и главным примером для своих учеников.
 
В системе образования региона трудится более 14,7 тысяч педагогических работников, из которых более 7,5 — учителя, люди, в руках которых — будущее нашего города, области, страны. Спасибо вам за мудрость, отзывчивость, понимание, душевную щедрость!
 
Очень важно, что в орловских образовательных учреждениях сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, среди которых немало обладателей правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов конкурсов.

Создание достойных условий обучения детей и труда педагогов — одно из направлений депутатской работы, которое мы, несомненно, будем продолжать реализовывать.
 
В этот прекрасный осенний день примите пожелания любознательных учеников и отзывчивых родителей, взаимопонимания в коллективе, крепкого здоровья и семейного благополучия!», - цитирует Музалевского сайт орловского облсовета.



Артём Ежаков
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