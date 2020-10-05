Два человека пострадали в перевернувшейся «Оке» в Орловской области

ДТП произошло 3 октября в 4:30 утра.

24-летний водитель на ВАЗ-11113 потерял управление автомобилем на опасной скорости и съехал с дорожного полотна, где впоследствии перевернулся. Инцидент произошел на одной из дорог между посёлком Кромы и Дмитровском. Мужчина не имел разрешения находиться за рулем транспорта.



В результате аварии автолюбителю и его 35-летней пассажирке потребовалась госпитализация.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 11 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.