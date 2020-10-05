В столкновении трех машин в Орле пострадала пятилетняя девочка

Авария произошла накануне около 11:00.

На 372 километре автотрассы М-2 «Крым» столкнулись «Ниссан Террано», ВАЗ-21074 и ГАЗ-24. Иномарка врезалась в «семерку», и последняя, по инерции, задела «Волгу». Травмы получили водитель ВАЗа и его пятилетняя пассажирка, а также автолюбитель на «Ниссане».



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 11 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.