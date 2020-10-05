В аварии на автодороге в Орловской области погибла девушка

ДТП произошло сегодня в час ночи.

33-летняя автолюбительница на «Рено Сандеро» на 139 километре съехала с трассы Калуга - Премышль - Белев - Орел и за пределами дорожного полотна врезалась в препятствие. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и девушка скончалась на месте аварии до прибытия медиков.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 11 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.