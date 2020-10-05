В аварии на автодороге в Орловской области погибла девушка

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11:30, 5 октября 2020 года
В аварии на автодороге в Орловской области погибла девушкаДТП произошло сегодня в час ночи.
33-летняя автолюбительница на «Рено Сандеро» на 139 километре съехала с трассы Калуга - Премышль - Белев - Орел и за пределами дорожного полотна врезалась в препятствие. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и девушка скончалась на месте аварии до прибытия медиков.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 11 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.
Артём Ежаков