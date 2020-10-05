Ещё одно орловское предприятие-банкрот рассчиталось с работниками

И снова не обошлось без помощи прокуратуры.

ЗАО «Казанское» перестало выполнять финансовые обязательства ещё в 2016 году. Долг по зарплате перед 32 рабочими в размере более 950 тысяч рублей так и остался непогашенным.



Деньги помог получить областной прокурор. Пострадавшие обратились со своей проблемой на личный прием к Владиславу Малкину. Предпринятые после встречи действия позволили полностью выполнить обязательства перед сотрудниками – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.