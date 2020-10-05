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12:20, 5 октября 2020 года В этом году на дорогах Орловщины возросло количество аварий с одним автомобилем-участником Речь идет о происшествиях, связанных с выездом на обочину, приводящим к опрокидыванию машины, либо наезду на препятствие. О предпосылках таких дорожных происшествий, а также способах их избежать расскажет Иван Суверин.





«Водитель не справился с управлением» - в сводках ГИБДД все чаще фигурирует именно такая формулировка. Что она означает, нам по науке разъяснили в профильном вузе Госавтоинспекции. Петр Андреев, старший преподаватель кафедры организации деятельности ГИБДД ОрЮИ им. В. В. Лукьянова: «Большинство ДТП происходит по причине несоблюдения скоростного режима, то есть нарушения водителями п.10.1 ПДД. В частности, там говорится, что водитель должен выбирать скорость движения, исходя из дорожных условий, а не ограничиваться только максимальным режимом скорости».

Один из участков дороги в Орловском районе местом опрокидывания транспорта становился не раз. Летом этого года между седьмым и восьмым километрами автодороги Орел - Знаменское произошла авария, имеющая все характерные признаки ДТП, связанных со съездом в кювет и опрокидыванием. Водитель, управляя скутером, не справился с управлением, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель получил травмы. Инспекторы ГИБДД отмечают, что данный вид происшествий характерен для водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее примерно здесь же произошла авария с более тяжкими последствиями. Молодой человек, чей водительский стаж составлял два месяца, ночью рискнул войти в вираж на скорости 100 километров в час. Как следствие - съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево. В результате один человек погиб, двое получили травмы.

По словам инспекторов, именно отсутствие у водителей адекватной оценки собственных контраварийных навыков так повлияло в этом году на аварийную статистику. С начала текущего года на территории области было зарегистрировано 97 ДТП, связанных со съездом с дороги и последующим опрокидыванием транспортного средства, в которых 14 человек погибли и 117 получили ранения.

В ОрЮИ нам пояснили: даже неправильный хват руля или неверное расположение водителя в кресле уже могут стать факторами риска.

Петр Андреев, старший преподаватель кафедры организации деятельности ГИБДД ОрЮИ им. В. В. Лукьянова: «Неправильное расположение рук на руле, вальяжная посадка, размещение рук на рычаге переключения передач, в нижнем секторе колеса. Неправильная посадка не может обеспечить правильных экстренных контраварийных действий, которые могут, допустим, вывести автомобиль из заноса задней оси. То есть, прижатая спина у нас позволяет моментально почувствовать занос задней оси и, вместе с тем, обеспечить экстренные действия».

Неумелое использование тормозов на скорости - одна из самых частых причин опрокидывания зимой и в непогоду. Самым эффективным считается использование рабочей тормозной системы в сочетании с торможением двигателем и понижением передачи.

Петр Андреев, старший преподаватель кафедры организации деятельности ГИБДД ОрЮИ им. В. В. Лукьянова: «Рабочую тормозную систему разгружаем за счет дополнительного торможения коробкой передач. Отпускаем педаль газа, нажимаем на педаль тормоза и одновременно с этим обязательно понижаем передачи с полным отпусканием сцепления».

Повышать контраварийную подготовку, но при этом трезво оценивать свои успехи, чтобы не оказаться в кювете, - таков рецепт полицейских для всех водителей.





Иван Суверин



