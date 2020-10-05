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12:32, 5 октября 2020 года

Дорогу к школе № 27 в Орел сделают удобной для юных пешеходов

Повлиять на ответственных смогли активисты Народного фронта совместно с ГТРК «Орел».


В рамках акции «Дорога в школу» активисты ОНФ ведут мониторинг безопасности. И, как выясняют активисты, не везде дорога к школе соответствует требованиям. Так, к школе № 27 по переулку Речному школьники вынуждены ходить с риском для жизни. Пешеходный переход здесь переходит в газон, а в качестве альтернативы - узкий частично заасфальтированный участок дороги, где в дождливую погоду пройти практически невозможно. Однако, в настоящее время ситуация поменялась - на объект зашла техника, ведутся работы.
 
Валерий Савин, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Сюжет, который разместила ГТРК «Орел», сработал, и вот результат - можно порадоваться, что у детишек будет временный тротуарчик, и, как нам обещают, в следующем году уже готовится проект - здесь и дорога будет ремонтироваться, и тротуар будет нормальный с освещением».
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Здесь, у школы, уже сейчас отсыпается гранулятом. По крайней мере, на сегодня по нему ходить можно - и мамочкам с колясками, и деткам ходить гулять».



Юлия Опанасюк
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