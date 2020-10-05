Директора орловской спортшколы «Русичи» отправили под домашний арест

Его подозревают в мошенничестве и получении взятки.

Решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было принято судебной инстанцией 2 октября.



Подозреваемому инкриминируется эпизод хищения более 800 тысяч рублей, принадлежащих БУ ОО «СШОР «Русичи». Как считает следствие, вывод денег осуществлялся через вымышленные тренировочные группы, на работу которых перечислялись средства. Преступная деятельность продолжалась чуть больше 5 лет – с февраля 2016 по август 2020.



Также мужчину подозревают в получении взятки от подчиненного в размере 41 тысячи 500 рублей за повышение премий.



Как сообщает пресс-служба орловского СК, преступления выявлены и расследуются при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и УМВД.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области