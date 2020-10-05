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13:10, 5 октября 2020 года Коронавирус: распространение по территории Орловской области Все заболевшие находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





В данный момент COVID-19 подтвержден у 4466 жителей Орла, 1011 зараженных – в Орловском районе, 661 – в городе Мценске и Мценском районе, 443 – в Ливнах, 312 – в Урицком районе, 260 – в Болховском районе, 190 − в Ливенском районе, 147 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, 114 – в Хотынецком районе, 111 – в Кромском районе, 109 – в Свердловском районе, 102 – в Покровском районе, 93 – в Малоархангельском районе, 92 − в Верховском районе, 88 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, 77 – в Должанском районе, по 75 − Глазуновском и Колпнянском районах, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – в Знаменском районе, 49 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 23 – в Корсаковском районе – сообщает пресс-служба регионального правительства.









Артём Ежаков



