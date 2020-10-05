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13:25, 5 октября 2020 года Дорожные ямы в Орле отремонтируют с запасом Плановый показатель латания асфальтовых дыр планируется перевыполнить.







На данный момент из запланированного объема починки дорожного полотна горячим и литым асфальтобетоном в 40000 квадратных метров готово 39245 кв.м. Как сообщает сайт городской администрации, почти половина от последней цифры выполнена «Спецавтобазовой» – её работники отремонтировали больше 19000 кв. м дорог. План получится перевыполнить благодаря новому контракту на ремонт улично-дорожной сети, который вступил в силу с 1 октября. Ответственным подрядчиком, согласно соглашению, стала уже упомянутая «Спецавтобаза».





Артём Ежаков



