Болхов ждет грандиозное благоустройство

Заявка жителей города церквей одержала победу во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России. Как удалось попасть в «Бирюзовое кольцо Орловщины», и на что потратят 50 миллионов рублей?

Сад-городок для благоустройства выбрали не случайно. Расположенный на холме в окружении храмов, он издревле был любимым местом гуляний.



Здесь устраивали чаепития, встречались, влюблялись, гуляли с детьми. Продумывая проект благоустройства, в работу включились и стар и млад. Дети писали сочинения и рисовали рисунки на тему, каким должен быть Сад-городок. Взрослые высказывали свои предложения и голосовали за понравившиеся проекты.

Толчком к победе стал фестиваль колокольного звона «Бирюза». В сентябре 2019 года он прошел впервые, но прозвучал - так прозвучал! Болхов собрал представителей 16 городов России. А в январе этого года в Сад-городке прошел фестиваль гречневой каши. Гречку всегда выращивали на болховской земле, и сегодня этот район является основным ее поставщиком, а Орловщина занимает 3 место по поставке гречки в России. В следующий раз эти фестивали планируют провести уже в реконструированном Сад-городке. Грант на его благоустройство - 50 миллионов рублей. На эти деньги будут реконструированы дорожки, вырублены старые и больные деревья, обустроят детскую площадки и фонтан. Пространство обустроят так, чтобы развлечения нашлись для всех поколений, при этом постараются сохранить старинный колорит.

Роман Буханцев, член общественной палаты администрации Болховского района: «Будет восстановлен вход в парковую зону, согласно сохранившейся исторической фотографии. Также в парке оборудуют две смотровые площадки. Одна смотровая площадка будет с качелями, вторая - с круглой скамейкой. Жители смогут любоваться панорамными видами на город. В центре парка планируют поставить трезвучие - это уникальная многофункциональная сцена для проведения молодежных дискотек, праздников, пятничных встреч, фестивалей».

Это первый шаг к привлечению туристов и продвижения своих фирменных брендов. А что показать, и о чем рассказать - в Болхове достаточно. И это не только многочисленные храмы и удивительный ландшафт.

В Болхове родился русский поэт и писатель Алексей Николаевич Апухтин, в Спасо-Преображенском соборе он крестился, есть и памятник Апухтину, возле которого традиционно, уже около 20 лет, проходят литературные встречи.

В краеведческом музее расскажут об истории города, и угостят чаем из старинного самовара с болховскими «котелками» - особыми крендельками. Впрочем, традиционных угощений в древнем городке немало. От печатных пряников до ржаного хлеба с удивительным названием «Наследие от царя Федора» - всё по старинным рецептам.

Отличным сувениром из Болхова могут стать конфеты «Мария Милославская», названные в честь первой жены царя Алексея Михайловича Романова, уроженки Болхова. Это шоколадные конфеты ручной работы с курагой, черносливом, грецким орехом, и после того, как лакомство будут съедено, на память останется деревянная шкатулочка с памятной надписью.

Грантовые деньги должны будут освоить до конца 2021 года.

В следующий раз в конкурсе Минстроя России можно будет участвовать только через три года. Но у болховчан уже есть планы на новые проекты и заявки. Например, благоустройство старинных улиц и набережной реки Нугрь. По ее берегам в 18 веке стояли 107 кожевенных заводов, а Болхов считался кожевенной столицей России.

Болховчане намерены сделать все, чтобы их родной город, наряду с Орлом, Мценском, Новосилем, Ливнами, Малоархангельском и Дмитровском, оправдал звание туробъекта «Бирюзового кольца Орловщины».