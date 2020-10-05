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14:10, 5 октября 2020 года

Андрей Клычков наградил лучших учителей Орловской области

Торжественная церемония состоялась сегодня в здании регионального правительства.


Наград удостоились:
  • Анна Пикалина – учитель английского языка общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка г. Орла. Ей вручили «Хрустального пеликана»; 
  • Наталья Гольцова – воспитатель Детского сада № 88 комбинированного вида г. Орла. Она получила «Хрустальную жемчужину»;
  • Ольга Амелина – педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина. Ей досталось «Хрустальное сердце»;

  • Директор Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина Наталья Марушкина и директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов получили нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»;
  •  Учитель русского языка и литературы Троснянской средней общеобразовательной школы Татьяна Кисель и преподаватель профессиональных дисциплин Орловского техникума технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова Наталия Шинкарева получили почетные грамоты главы региона.
 
  • Учитель начальных классов лицея № 18 г. Орла Наталья Иванова и директор Института развития образования области Ирина Патронова удостоились благодарности губернатора Орловской области.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе Орловской православной гимназии имени Преподобного Алексея Маргарита Абанина, учитель физкультуры Орловской общеобразовательной школы-интерната для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся Нина Гришина, преподаватель Орловского художественного училища имени Г. Г. Мясоедова Наталья Лазарева и преподаватель Орловского реставрационно-строительного техникума Елена Сорочинская удостоились почетных грамот облсовета – сообщает сайт регионального правительства.



Артём Ежаков
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