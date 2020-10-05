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15:52, 5 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле стартовал отопительный сезон. Пока - для детских садов, школ и больниц. Но уже в среду тепло пойдет в квартиры орловцев.



- Три года «у руля» области. Андрей Клычков сегодня подведет итог и ответит на вопросы.



- Куда болховчане потратят выигранные в конкурсе 50 миллионов? Мы узнали планы будущего благоустройства.



- С праздником, учителя! Сегодня чествуют тех, кто ежедневно отдает частичку своей души детям.



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