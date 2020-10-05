Главная » Новости



15:12, 5 октября 2020 года Свято-Успенский собор Орла попал в программу реставрации охранных объектов федерального значения Скоро будет определен подрядчик.





Свято-Успенский собор является одной из жемчужин города. Он был заложен 19 сентября 1801 года. В 1803 году была построена трапезная с двумя престолами. Окончательно работы были завершены в 1817 году.



Летом этого года был отремонтирован купол храма. Фасад тоже требует ремонта. Чтобы произвести работы, было принято решение принять участие в соответствующей федеральной программе. Уже подготовлен проект, проведена экспертиза, до конца месяца будет определен подрядчик.



На реставрацию храма выделено 18 млн рублей. Работы должны начаться в ноябре.





Юлия Опанасюк



