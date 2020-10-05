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15:24, 5 октября 2020 года

После долгой подготовки – яркий старт

Таким получилось начало сезона для футболисток ОГУ имени Тургенева.


За 12 дней девушки сыграли 11 матчей в двух турнирах. И если в Кубке России до выхода в следующий раунд не хватило совсем немного, то в финале проекта «Мини-футбол в вузы» удалось всё – наши девушки стали лучшей студенческой командой страны. Но отдыхать некогда – впереди старт в Высшей лиге Чемпионата России по мини-футболу.

Золото в составе мини-футбольной команды опорного вуза впервые завоевала гаитянка Швенденски Жозеф, ласково прозванная в команде Кики. Девушка считает, что заряд бодрости от успеха на студенческом турнире должен помочь команде и грядущем сезоне

Швендески Жозеф, игрок ЖФК «ОрелГУ-КПРФ»: «Сначала мы подумали, что будет сложно. Эти соревнования все хотят выиграть. И затрачено много усилий, чтобы выиграть каждую игру. Но мы сыграли хорошо, у нас была хорошая физическая подготовленность. Я думаю, что нам это помогло сыграть все игры без потерь».

Успех на всероссийских студенческих соревнованиях позволит нашей команде в 2021-м году выступить на европейской арене. А пока – матчи Высшей лиги Чемпионата России по мини-футболу. Первые игры наша команда проведет на выезде в Санкт-Петербурге против действующего чемпионат страны – команды «Аврора».


Анастасия Дорохова
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