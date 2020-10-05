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15:26, 5 октября 2020 года Андрей Клычков назвал лучшую вакцину от коронавируса Сейчас идет пресс-конференции губернатора области Андрея Клычкова.





Глава региона назвал лучшей вакциной благоустройство Детского парка Орла. По мнению губернатора возможность отдохнуть в красивом месте хорошее лекарство от любой болезни. Вообще, речь шла о том, что в период пандемии не были остановлены работы по благоустройству.



Детский парк открылся после реконструкции в начале сентября. Отметим, что сразу после открытия было заявлено уже не об одной поломке на объекте. Подрядчик восстанавливает оборудование в рамках гарантийного срока. Также в парке установлены видеокамеры.





Орловское Информбюро



