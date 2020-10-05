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15:30, 5 октября 2020 года Финансирование нацпроектов в Орловской области не сократится Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в рамках пресс-конференции.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Никакие нацпроекты резать не будем. Это качество жизни наших людей. Наша задача сейчас – продолжать работать».

Трансляцию пресс-конференции главы Орловской области можно смотреть в сетевых аккаунтах Андрея Клычкова. Глава региона подводит итоги своей работы за три прошедших года.





Анастасия Дорохова



