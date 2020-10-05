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15:42, 5 октября 2020 года Андрей Клычков рассказал, почему Шаблыкино не получило деньги на реконструкцию парка Речь о Киреевском парке, который находится на территории Шаблыкинского района.





Во время пресс-конференции губернатора, которая транслируется в его сетевых аккаунтах, был задан вопрос, почему Шаблыкинский район не получил деньги на благоустройство, в то время как Малоархангельский район получил финансирование.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «А это вопрос неприятный не мне, а администрации района. Конкурс был равный, проводится на Федеральном уровне. Дмитровский район со своим проектом «Голубь Кантемира» победил впервые, получил 45 миллионов. В этом году у нас еще три победителя: Малоархангельск, Ливны и Болхов. Общий объем финансирования этих трех проектов – 175 миллионов рублей»

По словам губернатора Орловской области, из больших планов по реконструкции – это стадион Ленина, парк Победы и Дворянское гнездо.





Анастасия Дорохова



